Itajaí vira 'queridinha' do mercado imobiliário com disparo surpreendente no valor do m² Entenda motivo de empresários do mercado imobiliário escolherem Itajaí para fixar seus novos empreendimentos ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 16/08/2025 - 20h17 )

Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, teve uma valorização imobiliária maior que 114% nos últimos seis anos. Atualmente, a cidade tem o quarto metro quadrado mais caro do Brasil, atrás apenas de Balneário Camboriú, Itapema e Vitória (ES). Conforme dados do índice FipeZap, o metro quadrado custava R$ 5.880,00 em 2019 em Itajaí, deixando o município na 13ª posição no ranking nacional. Entretanto, hoje a média de valor subiu para R$ 12.615,00.

Para saber mais sobre essa transformação no mercado imobiliário de Itajaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

