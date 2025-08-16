Logo R7.com
Itajaí vira ‘queridinha’ do mercado imobiliário com disparo surpreendente no valor do m²

Entenda motivo de empresários do mercado imobiliário escolherem Itajaí para fixar seus novos empreendimentos

Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, teve uma valorização imobiliária maior que 114% nos últimos seis anos. Atualmente, a cidade tem o quarto metro quadrado mais caro do Brasil, atrás apenas de Balneário Camboriú, Itapema e Vitória (ES). Conforme dados do índice FipeZap, o metro quadrado custava R$ 5.880,00 em 2019 em Itajaí, deixando o município na 13ª posição no ranking nacional. Entretanto, hoje a média de valor subiu para R$ 12.615,00.

