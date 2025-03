Itália altera regras e cidadania italiana para brasileiros fica mais difícil; veja o que muda Segundo o governo italiano, o objetivo é evitar o chamado "turismo sanitário", em que estrangeiros buscam acesso a benefícios sociais... ND Mais|Do R7 29/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 17h45 ) twitter

O governo italiano anunciou na sexta-feira (28) uma mudança significativa na concessão de cidadania por direito de sangue (ius sanguinis). A partir de agora, apenas filhos e netos de italianos nascidos no país poderão solicitar o reconhecimento.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novas regras e como elas podem afetar você!

