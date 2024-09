Jaraguá Futsal arrasa Campo Mourão na estreia da Copa Sul Atual campeão, Jaraguá Futsal estreou na competição na noite desta terça-feira (10) ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 00h41 (Atualizado em 11/09/2024 - 00h41 ) ‌



A caminhada do Jaraguá Futsal em busca do bicampeonato da Copa Sul começou com goleada na noite desta terça-feira (10). De virada, o Aurinegro venceu o Campo Mourão por 6 a 1 em Carlos Barbosa. Nenén Ribeiro, Yan, Eka, Ruan e Felipe (2) anotaram os gols jaraguaenses.

