JEC Futsal Rumo à Vitória nos Playoffs A vitória no clássico contra o Jaraguá deu ao JEC Futsal a chance de ficar com a liderança da primeira fase da Liga Nacional. Agora... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 15h02 (Atualizado em 28/08/2024 - 15h02 )



A vitória no clássico contra o Jaraguá deu ao JEC Futsal a chance de ficar com a liderança da primeira fase da Liga Nacional. Agora, o Tricolor depende apenas de si para terminar na primeira colocação e assim, garantir as decisões dentro do Centreventos Cau Hansen.

