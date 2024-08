Jec Se Reforça Para a Copa Santa Catarina A estreia do JEC na Copa Santa Catarina está quase batendo na porta, mas o time continua se reforçando para a competição. Depois de... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 14h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A estreia do JEC na Copa Santa Catarina está quase batendo na porta, mas o time continua se reforçando para a competição. Depois de ter a data do jogo contra o Concórdia oficializada para 8 de setembro, às 16h, na Arena Joinville, o Tricolor continua a preparação para disputar o título que dá vaga na Copa do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Esquema das funerárias: vereador de Criciúma teria recebido propina para ceder lugar a lobista

• Entenda a disputa pela cadeira que era de Gabrielzinho na Câmara de Florianópolis

• Galeria Sambaqui estreia exposição “Raízes Catarinenses” nesta quinta!