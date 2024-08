Joinville brilha nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 começaram na quarta-feira (28) e entre os atletas catarinenses, há três representantes de Joinville... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 09h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 09h11 ) ‌



Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 começaram na quarta-feira (28) e entre os atletas catarinenses, há três representantes de Joinville, no Norte do Estado: o paratleta Edenilson Leandro, o técnico Eliandro Braz Lúcio, ambos do Cepe/Sesporte, e o nadador Talisson Glock, que é joinvilense, mas atualmente mora em São Paulo.

