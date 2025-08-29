Joinville lidera população em SC e aparece entre as maiores cidades do Brasil, aponta IBGE Estimativa mostra que Joinville tem mais 664 mil habitantes e segue como maior cidade do estado ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 03h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Joinville, no Norte de Santa Catarina, segue como o município mais populoso de Santa Catarina, com 664,5 mil habitantes, segundo estimativa divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (28).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o crescimento populacional em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Casamento de Taylor Swift em Criciúma? Prefeitura entra na onda e sugere locais para cerimônia

Empresário que alugava brinquedos infantis em Itajaí é preso por abusar de três meninas

Justiça proíbe o uso de carregadores de carros elétricos em condomínio de Florianópolis