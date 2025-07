Joinville terá cais flutuante com tecnologia sueca e estrutura para turismo náutico O trapiche atual e os flutuantes resultarão em uma área de 497 m², onde embarcações de até 100 pés poderão atracar ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h58 ) twitter

O início da instalação do Cais Flutuante do Espinheiros, em Joinville, foi autorizada nessa quarta-feira (16), após a assinatura da ordem de serviço pelo Prefeito Adriano Silva. Localizada no Parque Porta do Mar, a obra consiste na reforma do píer existente e também adiciona estruturas flutuantes em concreto pré-moldado. O investimento será de R$ 6,1 milhões. O trapiche atual e os flutuantes resultarão em uma área de 497 m², onde embarcações de até 100 pés (do tamanho do Barco Príncipe, por exemplo) poderão atracar.

Saiba mais sobre essa importante obra para o turismo náutico em Joinville consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

