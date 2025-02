Joinville Vôlei faz história e elimina campeão mundial na Copa Brasil Fora de casa e em jogo de quase três horas, Joinville Vôlei vence o Cruzeiro e carimba classificação à semifinal ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 13h27 ) twitter

O Joinville Vôlei fez história na Copa Brasil. Jogando fora de casa, a equipe joinvilense venceu e eliminou o Cruzeiro, atual campeão mundial, na noite de quarta-feira (29). Em um jogo de quase três horas, o Joinville superou o time mineiro por 3 sets a 2 e carimbou o passaporte para a semifinal da competição.

Saiba mais sobre essa incrível vitória e os próximos desafios do Joinville Vôlei no ND Mais.

