Joinville Vôlei perde para o Vôlei Renata e adia decisão de vaga na semifinal da Superliga Diante do torcedor, Joinville Vôlei foi derrotado na noite de domingo (13) e decisão será em Campinas na quinta-feira (17) ND Mais|Do R7 14/04/2025 - 21h25 (Atualizado em 14/04/2025 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Decisão da vaga na semifinal da Superliga adiada. Diante da torcida, o Joinville Vôlei foi derrotado pelo Vôlei Renata na noite de domingo (13) por 3 sets a 1 e o jogo decisivo será em Campinas, na quinta-feira (17). Com o Centreventos Cau Hansen lotado, a partida foi equilibrada, como as próprias parciais mostram, mas o time campineiro conseguiu neutralizar o ataque joinvilense em diversos momentos e venceu com parciais de 23/25, 25/23, 23/25 e 17/25.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

Leia Mais em ND Mais:

Homem é atacado com motosserra enquanto dormia em SC; vítima ficou gravemente ferida

Indaial abre inscrições para 2º mutirão de castração animal

Condenados 61 envolvidos em uma das maiores organizações criminosas de SC; penas somam 643 anos