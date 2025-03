Jorginho Mello recruta sexto ex-prefeito do PL para cargo no governo João Cidinei assume função regional na Secretaria de Infraestrutura e se torna o sexto ex-prefeito do PL nomeado este ano no governo... ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 11/03/2025 - 00h25 ) twitter

O PL emplacou mais um ex-prefeito no governo de Jorginho Mello (PL). Diário Oficial do Estado desta segunda-feira trouxe a publicação do ato do governador que nomeou João Cidinei da Silva (PL) como assessor do coordenador regional da Secretaria de Infraestrutura no Planalto Serrano.

