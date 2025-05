Jovem de SC cria filtro inédito contra microplásticos e ganha bolsa para estudar na China Jovem inventor foi responsável por criar sistema que é utilizado na Estação de Tratamento de Água de Itajaí ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 06h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 06h16 ) twitter

O jovem inventor de 21 anos Gabriel Fernandes, de Itajaí, Litoral Norte catarinense, foi o responsável pela criação de um sistema de filtragem de microplásticos quando tinha apenas 16 anos. Na época, chegou a ganhar o prêmio popular do Stockholm Junior Water Prize 2021, com mais de 26 mil votos. Hoje, o prodígio está na China após ganhar uma bolsa de estudos na New York University Shanghai, onde cursa Engenharia e Ciência da Computação, sempre com um olhar voltado para o Brasil e seu potencial tecnológico sustentável.

