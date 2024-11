Jovem nadador de Chapecó é tricampeão no Campeonato Sulbrasileiro Jovem nadador de Chapecó é tricampeão no Campeonato Sulbrasileiro ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 15h49 ) twitter

Jovem nadador de Chapecó

O jovem nadador de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, Vittorio Botelho, de 12 anos, fez história ao conquistar quatro medalhas de ouro no Campeonato Sulbrasileiro, realizado entre os dias 21 e 23 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

