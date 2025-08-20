JP vai jogar? Onde assistir ao vivo Operário x Avaí pela Série B Avaí entra em campo e busca uma vitória para seguir na briga pelo G-4; técnico Jair Ventura deve realizar mudanças novamente em sua... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 01h37 ) twitter

ND Mais

O Avaí encara o Operário às 19h30 desta terça-feira (19) no estádio Germano Kruger e busca uma vitória para seguir na luta pelo G-4 da Série B. A equipe treinada por Jair Ventura vem de três jogos de invencibilidade e deve sofrer novamente alterações com relação ao time que iniciou o duelo diante do Cuiabá na última rodada.

