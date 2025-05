Juiz reconsidera prisão perpétua e irmãos Menendez podem ser soltos ainda este ano; entenda Erik e Lyle estão presos desde 1990 por matar os próprios pais; decisão judicial sugere pena reduzida a 50 anos e abre possibilidade... ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 22h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h24 ) twitter

Uma decisão de um juiz de Los Angeles, nos Estados Unidos, reconsiderou a sentença dos irmãos Menendez, que cumpriam prisão perpétua por matar os próprios pais. Erik e Lyle foram habilitados para liberdade condicional na terça-feira (13) e tiveram a pena reduzida para 50 anos.

Para saber mais sobre essa reviravolta no caso dos irmãos Menendez, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

