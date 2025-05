Julia Coutinho, de 15 anos, conquista o ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística Jovem subiu no topo do pódio no feminino do solo; além dela, Lucas Bitencourt foi ouro na barra fixa, enquanto Gabriela Barbosa e Patrick...

19/05/2025 - 05h03

