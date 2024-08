Junho Brilhante: Norte de SC se Destaca na Criação de Empregos na Indústria Durante o mês de junho, as cidades de Joinville e Jaraguá do Sul foram as que mais geraram empregos na indústria de transformação... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 19h16 (Atualizado em 14/08/2024 - 19h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Durante o mês de junho, as cidades de Joinville e Jaraguá do Sul foram as que mais geraram empregos na indústria de transformação, seguidas por São José, na Grande Florianópolis.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Trabalhador cai de cerca de 10 metros em local de difícil acesso em Chapecó

• Norte de SC lidera geração de empregos na indústria do Estado durante junho

• Avião da Voepass sofreu com temperaturas de -60°C; presidente da empresa faz pronunciamento