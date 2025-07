Jurassic World da vida real: fóssil de 70 milhões de anos será exposto em SC Maior crânio de mosassauro exposto na América Latina poderá ser visitado pelo público a partir de sábado (5), em Balneário Camboriú... ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 05h55 (Atualizado em 04/07/2025 - 05h55 ) twitter

Em sintonia com o lançamento mundial do filme “Jurassic World: Recomeço”, que estreia nesta quinta-feira (3) nos cinemas, o MOVI (Museu Oceanográfico Univali), o ICS (Instituto Cultural Soto) e o Grupo Oceanic prepararam a apresentação do maior crânio de mosassauro em exposição na América Latina.

