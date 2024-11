Justiça é feita: homem condenado por abusos prolongados em SC A vítima começou a sofrer os abusos sexuais com 13 anos; ele foi condenado a 82 anos de prisão em regime fechado; crimes aconteciam... ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 18/10/2024 - 19h08 ) twitter

Um homem de 50 anos foi condenado a 82 anos de prisão em regime fechado por estuprar a neta de sua companheira, na época com 13 anos, em Vargeão, no Oeste de Santa Catarina. Em março deste ano ele já havia sido preso preventivamente pela Polícia Civil em razão do crime de estupro de vulnerável.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

