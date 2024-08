Justiça Intervém em Caso de Vacinação de Bebê por Motivos Religiosos Os pais de um bebê de cinco meses teriam se negado a vacinar a criança por questões religiosas e após ler as bulas das vacinas em... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 14/08/2024 - 15h16 ) ‌



Os pais de um bebê de cinco meses teriam se negado a vacinar a criança por questões religiosas e após ler as bulas das vacinas em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina. A vacinação seria com imunizantes obrigatórios para todas as crianças brasileiras nos termos da lei e, por isso, a Justiça determinou liminarmente que o esquema vacinal seja atualizado.

