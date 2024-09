Justiça reverte multas milionárias do Ibama em SC Os juízes consideraram a atuação do Ibama 'ilegal e abusiva' ao multar empresas catarinenses por suposta destruição da Mata Atlântica... ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 17h24 (Atualizado em 10/09/2024 - 17h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Justiça Federal suspendeu o pagamento de multas aplicadas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) a duas empresas de reflorestamento, com sede em Otacílio Costa, na Serra de Santa Catarina. As companhias haviam sido penalizadas por uma suposta destruição da Mata Atlântica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Jogadores brasileiros na liga saudita: conheça os competidores de Cristiano Ronaldo

• Justiça suspende multas de 7,4 milhões aplicadas pelo Ibama a empresas de reflorestamento em SC

• Homem que morreu esmagado por caminhão de lixo em SC havia começado há um mês como gari