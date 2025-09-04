‘Largados e Pelados’: o que a polícia revelou sobre pai e filho estrangeiros que sumiram em SC Pai e filho estrangeiros ficaram desaparecidos por 5 dias e foram encontrados com vida em mata de Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 22h17 (Atualizado em 03/09/2025 - 22h17 ) twitter

ND Mais

A história do desaparecimento de pai e filho estrangeiros em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, mobilizou forças de segurança e causou comoção em toda região. Ambos foram encontrados vivos e saudáveis em matas próximas ao Morro do Careca nesta terça-feira (2).

Para saber todos os detalhes sobre esse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

