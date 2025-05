Laser Fast: o que levou ao fechamento da clínica de depilação que teve R$ 28 milhões bloqueados Mais de 37 mil consumidores alegam ter ficado sem os serviços contratados e sem reembolso; franquia de clínicas tinha 12 unidades em... ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 06h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 06h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Laser Fast Depilação, rede de clínicas de depilação a laser, foi fechada por determinação do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). A decisão considerou mais de 37 mil reclamações de clientes, que ficaram sem os serviços contratados e não receberam reembolso.

Para entender todos os detalhes sobre o fechamento da Laser Fast e as implicações para os consumidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Médica acusada de embriaguez em UPA de Joinville teve crise de ansiedade, diz prefeitura

Governo conclui MP que pode deixar a energia mais barata para 60 milhões de brasileiros

Prefeito de Itajaí anuncia retorno da Festa do Peixe após dois anos