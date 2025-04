Leilão da Receita Federal de mercadorias apreendidas oferece vários produtos; veja quais Leilão da Receita Federal de mercadorias apreendidas será realizado de forma eletrônica e podem participar pessoas físicas e jurídicas... ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 22h40 (Atualizado em 26/04/2025 - 22h40 ) twitter

Um leilão da Receita Federal de mercadorias apreendidas vai ocorrer na próxima terça-feira (29). Entre os 400 lotes com produtos haverá videogame Xbox de R$ 400, telefone celular Xiaomi de R$ 600, pedras preciosas, relógios, calçados, bolsas, têxteis e vestuário, artigos esportivos, instrumentos musicais e veículos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os produtos disponíveis e como participar do leilão!

