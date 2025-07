Leilão em Florianópolis oferece ‘oportunidade arriscada’ por metade do valor em praia histórica Área de R$ 33,5 milhões, com 147.071 m², está à venda pela metade do valor na Praia dos Açores; terreno em local nobre enfrenta desafios... ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 07h17 (Atualizado em 08/07/2025 - 07h17 ) twitter

Um terreno avaliado em mais de R$ 30 milhões, localizado em Florianópolis, está sendo leiloado pela metade do seu valor. Na Praia dos Açores, o imóvel entrou no leilão por ter sido dado como garantia em processo de execução de dívidas com a União.

Para mais detalhes sobre essa oportunidade e os desafios envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

