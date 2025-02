Lestada: o que é o fenômeno que causou as chuvas em SC e porque é difícil prevê-lo Segundo a pesquisadora Regina Rodrigues, o fenômeno que causou as chuvas é agravado pelas mudanças climáticas e tem chance aumentada... ND Mais|Do R7 18/01/2025 - 05h05 (Atualizado em 18/01/2025 - 05h05 ) twitter

Santa Catarina enfrentou chuvas intensas nos dias 16 e 17 de janeiro, com volumes de água que superaram mais do que o dobro do previsto pela Defesa Civil até o dia 15. O fenômeno resultou em mais de mil pessoas desabrigadas e uma morta. Entenda o que causou as chuvas no litoral catarinense e porque elas não foram previstas.

Para saber mais sobre esse fenômeno e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

