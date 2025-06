Liga dos Campeões: comemoração do PSG deixa dois torcedores mortos e policial em coma na França PSG conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões com uma vitória por 5 a 0 sobre a Inter de Milão ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 02/06/2025 - 05h15 ) twitter

Dois torcedores morreram e um policial entrou em coma nas comemorações do título da Liga dos Campeões pelo PSG (Paris Saint-Germain), informaram autoridades francesas neste domingo (1º). Até a madrugada, um total de 294 prisões foram efetuadas em Paris, conforme o chefe de polícia da capital francesa.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e as comemorações tumultuadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

