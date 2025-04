Limites aumentados e nova faixa até R$ 12 mil: veja mudanças no Minha Casa Minha Vida Conselho do FGTS aprovou nova linha de crédito voltada ao público de classe média para compra de imóvel de até R$ 500 mil ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 06h45 (Atualizado em 16/04/2025 - 06h45 ) twitter

Nesta terça-feira (15), o aumento do limite de renda para as faixas do programa Minha Casa Minha Vida foi aprovado pelo Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Na nova configuração, as três faixas já existentes subiram entre 6,8% e 7,9%. Ainda, uma quarta faixa até R$ 12 mil foi criada. (veja abaixo os novos valores).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novas mudanças no programa Minha Casa Minha Vida!

