Listas finais do CNU são divulgadas pelo governo após desistências dos cursos de formação

A atualização das listas finais de aprovados no CNU (Concurso Nacional Unificado) foi publicada nesta terça-feira (4), pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A divulgação ocorre após análise do sistema, que considerou desistências para os cursos de formação sem as novas convocações para as mesmas vagas.

