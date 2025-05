Livro mais emprestado em biblioteca de Joinville é o que Felipe Neto falou mal; entenda A Biblioteca da Meia-Noite faz parte de um acervo de 49 mil livros da Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolf Colin e foi centro... ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 22h36 ) twitter

Uma biblioteca pode contar centenas de histórias. A Biblioteca da Meia-Noite principalmente. No livro, uma história ganha novas versões a cada página e demonstra como a literatura pode mudar e até salvar vidas. O livro do autor Matt Haig conquistou diversos leitores ao redor do mundo e já vendeu mais de 10 milhões de cópias. Na Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolf Colin, a mais antiga de Joinville, cidade do Norte catarinense, a obra – centro de uma polêmica envolvendo o influenciador Felipe Neto – é a mais emprestada deste ano.

Para saber mais sobre essa polêmica e a obra que está em destaque, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

