Lotofácil: aposta catarinense acerta 15 números e leva quase meio milhão de reais Apostador acertou as quinze dezenas do concurso 3366 e levou R$ 466.360,54 ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 11h05 (Atualizado em 12/04/2025 - 11h05 )

Um apostador São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina, acertou as quinze dezenas e levou a bolada de R$466.360,54 no concurso de número 3366 da Lotofácil, sorteado nesta sexta-feira (11). Além dele, apostas do Rio de Janeiro (RJ), Petrópolis (RJ) e Contagem (MG) levaram premiações no mesmo valor. As dezenas premiadas nesta noite foram 02-03-05-06-08-11-14-15-16-18-19-21-22-24-25.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa incrível vitória e outros detalhes da Lotofácil!

