Luciano Hang anuncia investimento bilionário em megalojas e expansão para todo Brasil Objetivo de Luciano Hang é atingir marca de 200 lojas da Havan no Brasil até 2026, quando a marca completa 40 anos ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 00h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O empresário brusquense Luciano Hang anunciou que investirá quase R$ 2 bilhões até 2026 na Havan. O dinheiro irá para compra de terrenos, construções de mega lojas e para o Centro de Distribuição, em Barra Velha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande investimento!

Leia Mais em ND Mais:

MrBeast, maior youtuber do mundo, convida influenciador de SC para projeto global

Criança encontrada andando sozinha na rua estava à procura da mãe em SC

Jovens passam madrugada desaparecidos em mata fechada de SC