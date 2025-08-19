Luciano Hang anuncia investimento bilionário em megalojas e expansão para todo Brasil
Objetivo de Luciano Hang é atingir marca de 200 lojas da Havan no Brasil até 2026, quando a marca completa 40 anos
O empresário brusquense Luciano Hang anunciou que investirá quase R$ 2 bilhões até 2026 na Havan. O dinheiro irá para compra de terrenos, construções de mega lojas e para o Centro de Distribuição, em Barra Velha.
