Luciano Hang anuncia investimento bilionário em megalojas e expansão para todo Brasil

Objetivo de Luciano Hang é atingir marca de 200 lojas da Havan no Brasil até 2026, quando a marca completa 40 anos

ND Mais

ND Mais|Do R7

O empresário brusquense Luciano Hang anunciou que investirá quase R$ 2 bilhões até 2026 na Havan. O dinheiro irá para compra de terrenos, construções de mega lojas e para o Centro de Distribuição, em Barra Velha.

