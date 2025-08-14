Maior do mundo: Balneário Camboriú surfa onda do Senna Tower e registra boom no mercado de luxo
Construtora de imóveis de alto padrão registrou aumento de 20% na procura após lançamento do residencial mais alto do mundo
A repercussão do lançamento do Senna Tower, o prédio residencial mais alto do mundo, colocou Balneário Camboriú no centro das atenções do mercado imobiliário de luxo. O empreendimento ganhou projeção internacional com suas dimensões surpreendentes, de mais de 500 metros de altura.
