Maior do mundo: Balneário Camboriú surfa onda do Senna Tower e registra boom no mercado de luxo Construtora de imóveis de alto padrão registrou aumento de 20% na procura após lançamento do residencial mais alto do mundo ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h18 )

A repercussão do lançamento do Senna Tower, o prédio residencial mais alto do mundo, colocou Balneário Camboriú no centro das atenções do mercado imobiliário de luxo. O empreendimento ganhou projeção internacional com suas dimensões surpreendentes, de mais de 500 metros de altura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre esse fenômeno no mercado de luxo!

