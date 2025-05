Mais de 11 milhões de declarações de Imposto de Renda não foram entregues a dois dias do prazo Prazo para entregar Imposto de Renda encerra às 23h59min59s desta sexta-feira (30) ND Mais|Do R7 28/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 28/05/2025 - 21h56 ) twitter

Faltam dois dias para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2025, que se encerra às 23h59min59s desta sexta-feira (30). Até a noite de terça-feira (27), mais de 11 milhões de declarações não tinham sido entregues em todo o Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender as implicações de não entregar sua declaração a tempo!

