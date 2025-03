Mapa do agronegócio: SC ganha estudo inédito que revela impactos e oportunidades do setor O estado de Santa Catarina terá, a partir de agora, um mapa do agronegócio com detalhes que revelam a evolução do setor na última década... ND Mais|Do R7 25/03/2025 - 18h49 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Santa Catarina ganha um retrato detalhado do agronegócio com o lançamento do Mapa do Agronegócio Catarinense, estudo inédito que revela a evolução do setor na última década e sua influência na economia estadual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender como esse estudo pode impactar o futuro do agronegócio em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Enderson Moreira deixa o Avaí após título do Campeonato Catarinense

Esquema milionário de venda ilegal de cigarros eletrônicos em Joinville é alvo de operação

Balneário Camboriú poderá ganhar parque de neve com maior estação de esqui da América Latina