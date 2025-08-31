Maratona Internacional de Floripa: veja os resultados da meia de 21km e os novos recordes
Maratona Internacional de Floripa tem recordes na meia de 21km neste sábado
Os 21km da Maratona Internacional de Floripa Fibra 2025 agora contam com dois novos recordes. Neste sábado (30) a meia maratona foi disputada e a mineira Jessica Ladeira e o queniano Wilson Mutua foram os vencedores.
Os 21km da Maratona Internacional de Floripa Fibra 2025 agora contam com dois novos recordes. Neste sábado (30) a meia maratona foi disputada e a mineira Jessica Ladeira e o queniano Wilson Mutua foram os vencedores.
Não perca a chance de conferir todos os detalhes e resultados dessa emocionante competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Não perca a chance de conferir todos os detalhes e resultados dessa emocionante competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: