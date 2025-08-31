Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Maratona Internacional de Floripa: veja os resultados da meia de 21km e os novos recordes

Maratona Internacional de Floripa tem recordes na meia de 21km neste sábado

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Os 21km da Maratona Internacional de Floripa Fibra 2025 agora contam com dois novos recordes. Neste sábado (30) a meia maratona foi disputada e a mineira Jessica Ladeira e o queniano Wilson Mutua foram os vencedores.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e resultados dessa emocionante competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.