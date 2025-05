Marcas de azeite de oliva são proibidas por irregularidade fiscal; veja quais são Segundo o governo federal, ambas as marcas já tinham sido vetadas pelo Ministério da Agricultura em 2024 ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 10h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h16 ) twitter

O governo federal, divulgou, nesta segunda-feira (26), que a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso duas marcas de azeite proibidas: La Ventosa e Grego Santorini. Segundo a publicação oficial, as empresas responsáveis pelo envase desses produtos estão com os CNPJs (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) extintos. As duas marcas já haviam sido vetadas pelo Ministério da Agricultura em 2024.

Para saber mais sobre as marcas de azeite proibidas e como isso pode afetar os consumidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

