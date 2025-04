Maré alta, vento forte e alagamentos: o que esperar do tempo em SC neste fim de semana Previsão de rajadas de vento e massa de ar frio promete queda na sensação térmica em Santa Catarina, a partir de sexta-feira (4) ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 14h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h46 ) twitter

O afastamento de uma frente fria nesta quinta-feira (3) e o avanço de uma massa de ar frio na sexta-feira (4) trazem instabilidade para o tempo em Santa Catarina. A previsão é de vento forte, queda na temperatura e risco de alagamentos no Litoral.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as previsões e os alertas para o fim de semana!

