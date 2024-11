Marinha inicia construção de novo navio de guerra em Itajaí Marinha inicia construção de novo navio de guerra em Itajaí ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 19/11/2024 - 22h28 ) twitter

Marinha inicia construção de novo navio de guerra em Itajaí

A Marinha do Brasil e a Sociedade de Propósito Específico (SPE) Águas Azuis realizaram o corte da primeira chapa de aço da Fragata “Cunha Moreira” (F202), a terceira das quatro fragatas previstas no Programa Fragatas Classe “Tamandaré” (PFCT). O evento ocorreu na thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul, no último dia 13 em Itajaí.

