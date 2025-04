Marlyson faz gol, mas Figueirense desperdiça chances e empata com a Ponte Preta na Série C Figueirense desperdiça chances dentro de casa, principalmente no segundo tempo, e fica no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta no Orlando... ND Mais|Do R7 13/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 07h05 ) twitter

A estreia do Figueirense na Série C não foi como os mais de 7 mil torcedores queriam. Mesmo com o gol de Marlyson, artilheiro da equipe no ano, o Alvinegro tomou o empate e ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta neste sábado (12). A partida teve um primeiro tempo de pouco brilho, muito sono e muitos erros, mas na etapa final ganhou em emoção com defesas dos goleiros e os gols de Marlyson e Serginho.

Para mais detalhes sobre a partida e as análises do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

