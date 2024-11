Matrículas estão abertas para novos alunos da escola cívico-militar em Chapecó; veja as vagas Matrículas estão abertas para novos alunos da escola cívico-militar em Chapecó; veja as vagas ND Mais|Do R7 14/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 14/11/2024 - 09h49 ) twitter

Escola Cívico-Militar em Chapecó

As matrículas para os novos alunos da Escola Básica Municipal Cívica de Inovação e Tecnologia Eli Maria Bellani ocorrerão nos dias 14, 18 e 19 de novembro. Escola cívico-militar fica localizada na Unochapecó, no bairro Efapi, em Chapecó, Oeste de SC.

