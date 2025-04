Mecânico mata noiva estrangulada dias antes de casamento e coloca cartaz de luto em padaria Casal já havia planejado casamento, mas Caroline quis cancelar a cerimônia após notar comportamento possessivo de Vinícius; crime ocorreu... ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h26 ) twitter

Carolina, comissária de bordo, foi morta por estrangulamento pelo noivo Vinicius, mecânico de avião, após cancelar o casamento dias antes da cerimônia. O caso ocorreu em Bragança Paulista, São Paulo. O casamento estava marcado para o próximo sábado (12).

Saiba mais sobre este trágico caso e suas implicações no combate à violência contra a mulher

