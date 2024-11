Medalha Cruz e Sousa celebra os destaques da cultura de Santa Catarina Medalha Cruz e Sousa celebra os destaques da cultura de Santa Catarina ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 10h30 (Atualizado em 26/11/2024 - 10h30 ) twitter

Medalha Cruz e Sousa

A FCC (Fundação Catarinense de Cultura) realizou, no último domingo (24), a entrega da Medalha Cruz e Sousa 2024, considerada a maior condecoração de Santa Catarina concedida ao setor cultural, e é entregue anualmente a personalidades de destaque, que tenham contribuído com o setor. A cerimônia, realizada no cinema do CIC (Centro Integrado de Cultura), ocorreu no dia do aniversário de 163 anos de João da Cruz e Sousa, o poeta catarinense que recebeu a alcunha de Cisne Negro, foi um dos principais representantes do simbolismo no Brasil.

