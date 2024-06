ND Mais |Do R7

Médico condenado em SC vendia óleo de canabidiol ilegal que causava alucinações em pacientes O primeiro médico a ser condenado no âmbito da Operação Venefica vendia, além de protocolos medicamentosos sem comprovação técnica...

Alto contraste

A+

A-

O primeiro médico a ser condenado no âmbito da Operação Venefica vendia, além de protocolos medicamentosos sem comprovação técnica, óleo de canabidiol. Um dos pacientes de Joinville, no Norte catarinense, chegou a relatar fortes alucinações após usar a substância. De acordo com a investigação, o óleo seria adquirido de um traficante da região.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Camerata di Venezia apresenta concerto gratuito no Museu Ferroviário de Tubarão

• É hoje! Veja a programação da Festa da Tainha, em Balneário Camboriú

• Festival de Teatro apresentará 16 peças na próxima semana em Chapecó



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.