Médico e enfermeira são agredidos por paciente em unidade de saúde de Blumenau Agressão aconteceu na ESF Arão Rebelo l, na Velha Central, nesta terça-feira (15) ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 16/04/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um médico e uma enfermeira de Blumenau foram agredidos na manhã desta terça-feira (15). O caso aconteceu na ESF (Estratégia de Saúde da Família) Arão Rebelo l, no bairro Velha Central. De acordo com informações apuradas pela NDTV Record, os dois profissionais da saúde foram agredidos por uma paciente, que teria “chegado fora do horário da consulta para renovar uma receita não urgente”.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Ladrões agridem funcionário e roubam panificadora em Joinville

Processo Seletivo Unificado UFSC/IFSC tem inscrições abertas nesta terça; veja como participar

Preço do pescado pode variar mais de 150% entre peixarias de Florianópolis, alerta Procon