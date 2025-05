Médico é indiciado por matar namorada de 15 anos e pode cumprir pena de mais de 60 anos Bruno Tomiello, de 29 anos, foi indiciado por feminicídio e outros seis crimes após morte da adolescente em Guarantã do Norte (MT) ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 21h55 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h55 ) twitter

Após a conclusão das investigações, Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, médico de 29 anos, foi indiciado por feminicídio e outros seis crimes, cujas penas somadas podem ultrapassar 60 anos de prisão. Kethlyn Vitória de Souza, de 15 anos, namorada do médico, teria sido morta com um disparo feito por ele.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

