Megaloja japonesa, Daiso, terá primeira unidade em Blumenau
Será a primeira loja de SC fora da Grande Florianópolis
A Daiso Japan, famosa rede de utilidades japonesa, vai inaugurar uma unidade no Centro de Blumenau, no Shopping H, e será a primeira fora da Grande Florianópolis e terceira da marca em Santa Catarina. Com 400 metros quadrados, a megaloja terá variedade de produtos, preço e itens inspirados na cultura japonesa.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra tudo sobre essa nova loja!
