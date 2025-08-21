Megaloja japonesa, Daiso, terá primeira unidade em Blumenau Será a primeira loja de SC fora da Grande Florianópolis ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h58 ) twitter

A Daiso Japan, famosa rede de utilidades japonesa, vai inaugurar uma unidade no Centro de Blumenau, no Shopping H, e será a primeira fora da Grande Florianópolis e terceira da marca em Santa Catarina. Com 400 metros quadrados, a megaloja terá variedade de produtos, preço e itens inspirados na cultura japonesa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra tudo sobre essa nova loja!

