Megaoperação contra o PCC mira em esquema de combustíveis que sonegou R$ 7 bilhões Postos controlados pelo PCC enganavam consumidores e vendiam combustíveis adulterados, revela investigação ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma megaoperação nacional deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) mira em um esquema da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) no setor de combustíveis. Mais de 350 pessoas físicas e jurídicas são alvo de busca, apreensão e prisão.

Para entender todos os detalhes dessa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Semana do Cinema: onde assistir filmes a R$ 10 em Itajaí e região

Projeto milionário em SC prevê bairro com complexo automobilístico e shopping a céu aberto

Verão antecipado? Cidade de SC é o 4º destino mais procurado por estrangeiros para setembro