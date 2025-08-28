Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Megaoperação contra o PCC mira em esquema de combustíveis que sonegou R$ 7 bilhões

Postos controlados pelo PCC enganavam consumidores e vendiam combustíveis adulterados, revela investigação

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma megaoperação nacional deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) mira em um esquema da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) no setor de combustíveis. Mais de 350 pessoas físicas e jurídicas são alvo de busca, apreensão e prisão.

Para entender todos os detalhes dessa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.