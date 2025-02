Melhor técnica de futsal da Itália é de SC e sonha com a seleção Técnica catarinense Cely Gayardo é a melhor da Itália e tem a missão de levar a Roma para a elite ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 12h27 ) twitter

A melhor técnica de futsal feminino da Itália é de Santa Catarina. Cely Gayardo, 35 anos, hoje dirige a famosa Roma, time grande no futebol masculino, mas que dá seus primeiros passos no futsal e escolheu a melhor treinadora do país, em eleição no fim de 2024, para comandar um projeto inovador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a trajetória inspiradora de Cely Gayardo!

