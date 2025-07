Menina que morreu após cair de cânion no RS era escoteira: ‘Lobinha alegre e dedicada’ Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, era de Curitiba, no Paraná; queda aconteceu em Cambará do Sul na quinta-feira (10) ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 04h37 ) twitter

Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, que morreu após cair do Cânion Fortaleza, na quinta-feira (10), em Cambará do Sul (RS), era escoteira. A morte precoce da menina causou comoção entre amigos, familiares e todos que acompanharam 10 horas de buscas, entre a queda e o resgate do corpo.

